A Spedission de Caraa: storia di campanile e dell’odierna “separazione delle… corriere”

Nella città rinascimentale era gara fra le famiglie più importati erigersi un palazzo lussuoso arricchito da una torre che con la sua imponenza era la raffigurazione del prestigio della casata. Nei paesoni dove mancavano le stirpi illustri e le loro abitazioni, la rappresentanza era demandata alla chiesa, il luogo dove la comunità si raccoglieva ritrovando compattezza e coesione ed il cui logo era la torre campanaria: scandiva con i suoi rintocchi lo scorrere della giornata e per la sua altezza era l’elemento distintivo del borgo, quello che si vedeva da lontano permettendo al viaggiatore di riconoscere a che punto fosse del suo tragitto.

Per questo, nella rivalità che si accendeva fra le varie località la bandiera era il campanile e spirito del campanile era l’espressione con cui s’indicava l’appartenenza ad un territorio e la rivalità con i borghi vicini accesa per motivi d’interesse (i diritti su un campo o su una fonte) mascherati, per non sembrare biechi materialisti, da ragioni nobili ed altruistiche.

Poi, i tempi sono cambiati ma, al di là della tendenza alla conurbazione, la rivalità con i centri vicini, con i quali peraltro si sono fatti lunghi tratti di strada anche se si è iscritti a regioni diverse, è difficile da cancellarsi. La presenza di tali sentimenti è giustificata da ragioni ataviche della cui origine si è ormai da tempo perso ogni cognizione. Eppure, l’essere contro le città vicine è un modo di pensare che si mantiene come tratto connotativo della cittadinanza. I bambini prima di sapere dov’è Piazza Europa, imparano ad essere anti e contro, spesso crescono dentro di sé passioni che vanno ad interferire con la normale routine della quotidianità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com