Aurelia Bis, il monito di Ance Savona: “Inaccettabile fermarsi ora”

Savona. Ance Savona “segue con apprensione il rallentamento dei lavori per l’Aurelia Bis” e “ribadisce con forza l’urgenza di completare l’opera nella sua interezza”.

“Ogni giorno di ritardo nella realizzazione di un’opera strategica come questa aggrava una situazione già critica, con conseguenze tangibili e immediate per tutto il sistema, – commenta Massimo Baccino, presidente di Ance Savona. – In generale le imprese locali continuano a perdere competitività a causa di collegamenti inefficienti, se non si riesce a portare a compimento nemmeno tratte di viabilità locale le prospettive non sono buone. I disagi e le incertezze legati ai continui rinvii stanno erodendo la fiducia nella capacità di portare a termine opere strategiche per il territorio”.

