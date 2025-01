Avviato l’iter per la rimozione dei rifiuti dall’ex polverificio di Pallerone: “Si chiude una brutta pagina”

Iniziata la caratterizzazione merceologica dei materiali giacenti nell’area ex-Cjmeco di Pallerone. Nei giorni scorsi il Sindaco Roberto Valettini ha ricevuto l’ingegner Marco Sciarra della società Cube srl capofila del raggruppamento d’impresa che curerà la direzione dei lavori di bonifica dell’area su appalto dell’Agenzia regionale del Demanio proprietaria dei 170mila mq dell’area di Colombera e dei suoi 83 fabbricati.

Per l’operazione di rimozione dei rifiuti l’Agenzia del Demanio ha stanziato 12,7 milioni di euro e sta valutando il ricorso ad altri fondi (incluso il PNRR), per ulteriori 2,6 milioni di euro al fine di concludere i lavori entro il 2026. L’intervento sarà progettato con metodologie digitali e di Building Information Modeling nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e degli obiettivi ESG.

In sala giunta insieme al Sindaco, mercoledì mattina a ricevere Sciarra erano presenti il vicesindaco Roberto Cipriani, la consigliera Silvia Amorfini ed il Dirigente comunale Andrea Donati: con l’annuncio di Sciarra sull’avvio dei lavori, l’Amministrazione comunale può tirare un sospiro di sollievo dopo un lungo contenzioso iniziato nel 2001.

Cinque anni fa la Corte d’Appello di Genova (su appello curato dallo Studio Valettini), ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale di Massa, stabilì che il Demanio dovesse al Comune di Aulla 8,1 milioni di euro per la bonifica dell’area. Dopodiché, un accordo transattivo tra i due enti nell’agosto 2021 ha chiuso la partita dei risarcimenti post-processuali: il Demanio provvederà alla bonifica per circa 10 milioni di euro, con la corresponsione al Comune di circa un milione.

Dopo l’incontro a tavolino, il Sindaco con la delegazione degli amministratori comunali si è recato sul posto dove, con l’architetta Elisabetta Mariani, era presente una delegazione dell’agenzia demaniale. Oltre 50 mila tonnellate di rifiuti non organici giacciono abbandonati nella vecchia polveriera impegnata per 80 anni nella produzione di esplosivi per l’industria militare. Il cronoprogramma presentato dal Demanio nel 2022 prevede la caratterizzazione delle aree ed a seguire il bando per la bonifica vera e propria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com