Bonus carburante alle Pubbliche assistenze, Medusei: “Giusto indirizzare la somma residua a chi ci assiste tutti i giorni”

Le Pubbliche Assistenze del Comune di Portovenere e della Circoscrizione I del Comune della Spezia riceveranno la ripartizione dei 74 mila euro residui del cosiddetto “Bonus Carburante”, uno strumento da 2,2 milioni di euro con cui Regione Liguria ha riconosciuto un indennizzo del valore di 508,28 euro ai 4.331 nuclei familiari residenti nei pressi del rigassificatore di Panigaglia. In particolare, gli importi verranno distribuiti in maniera eguale, circa 12.300 euro, a tre Pubbliche assistenze della Spezia (Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza della Spezia e Pubblica Assistenza Croce Gialla – Volontari del Soccorso ODV) e tre del Comune di Porto Venere (Croce Bianca Portovenere, Croce Rossa Italiana – Sede di Fezzano, Pubblica Assistenza Crocia Bianca Le Grazie).

“Un contributo che va a sostegno delle nostre associazioni e quindi anche del territorio e dei residenti nei pressi del rigassificatore – commenta il consigliere Gianmarco Medusei – Come rappresentante del territorio mi ero già confrontato con la Giunta nella scorsa legislatura direttamente con l’assessore competente Piana, e si era convenuto che non essendo più il residuo divisibile in modo utile per le famiglie l’ideale sarebbe stato indirizzarlo a chi lavora comunque tutti i giorni per garantire servizi essenziali per i cittadini. La somma potrà quindi contribuire positivamente al servizio andando ad alleggerire le spese per gli spostamenti delle autoambulanze”.

