Calcio/ Samp, Federclubs: “Basta parole, servono i fatti. Attendiamo rinforzi”

La Sampdoria è finita in un vortice negativo da cui non riesce più ad uscire: contro il Cesena ennesima volta passata in vantaggio e prontamente recuperata e addirittura battuta.

Una sconfitta che ha mandato su tutte le furie i tifosi che al termine della gara non le hanno mandate a dire ai giocatori. Questa mattina un duro comunicato della Federclubs sul momento dei blucerchiati: “L’ennesimo scempio a cui abbiamo assistito ieri sera segue fiumi di parole, proclami, promesse, analisi. La realtà è che la Sampdoria è ormai stabilmente in zona retrocessione in serie C e il tanto atteso mercato di gennaio non ha portato, ad ora, alcun beneficio alla squadra, se non spaccare lo spogliatoio in ulteriori sottogruppi. Ci domandiamo a questo punto se vi sentiate all’altezza della Sampdoria, perché – se come dite state facendo di tutto per lei – il risultato non è neanche lontanamente sufficiente, e la dignità si dimostra anche nel saper ammettere i propri limiti. Ci aspettiamo immediati rinforzi in tutti i reparti, ci aspettiamo che gli investitori rispettino il loro impegno nei confronti di questa maglia, troppe volte disonorata. Ci aspettiamo un gruppo di giocatori che, seppur negli evidenti limiti tecnici che sta dimostrando, faccia da subito quadrato e si aiuti l’un l’altro, a differenza di quanto visto finora. La Samp deve venire prima di tutto e di tutti. Ci aspettiamo meno superficialità e arroganza nell’ascoltare le voci della tifoseria e dell’ambiente blucerchiato in generale. La nostra gente vuole sempre e solo il bene della Sampdoria. Chiunque non remi in questa direzione, in ambito sportivo e dirigenziale, è pregato di lasciare Bogliasco da subito”.

