Frattura del malleolo mediale della tibia sinistra: arriva l’esito degli esami strumentali per l’attaccante della Sampdoria Gennaro Tutino dopo l’infortunio maturato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Una tegola per Semplici che rischia di perdere la punta per alcune settimane nonostante un campionato fin qui al di sotto della aspettative. Nei prossimi giorni, come spiega una nota del club, seguiranno ulteriori indagini al fine di valutare un eventuale intervento chirurgico.

