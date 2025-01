Cambio alla direzione della Cna spezzina: Matellini lascia dopo 26 anni. Guida amministrativa a Pasquale Cariulo

Nuovo direttore per la Cna spezzina, il gruppo dirigente ha dato incarico a Pasquale Cariulo di ricoprire il ruolo di direttore della Confederazione dell’Artigianato e piccola e media Imprese della Spezia. Da anni le sue competenze tecniche sono un fondamentale punto di riferimento per le imprese nell’ambito di certificazioni e adempimenti. Cariulo, nato alla Spezia il 21 febbraio 1975, dopo il diploma in informatica ed elettronica all’ITC Fossati ha conseguito la laurea in Fisica all’Università degli Studi di Pisa. Ha iniziato a lavorare in Cna oltre venti anni fa nel settore ambiente, sicurezza e qualità, diventandone il responsabile e inserendosi sempre di più nell’organizzazione dell’associazione e nelle sue articolazioni.

