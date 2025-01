Cantiere all’opera per la sostituzione del ponte ferroviario tra Finale Ligure e Loano

Finale Ligure. Cantiere all’opera per le opere infrastrutturali di sostituzione del ponte ferroviario sul torrente Bottassano. L’intervento per un investimento di 2,7 milioni di euro prevede la sostituzione del ponte ad arco in muratura con un impalcato metallico che amplierà l’alveo del torrente in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario dai precedenti 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente le condizioni idrauliche nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia tra Loano e Finale Ligure resterà sospesa fino alle 4 di lunedì 20 gennaio.

» leggi tutto su www.ivg.it