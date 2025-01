“Una notizia che riempie di orgoglio la Liguria: La Spezia e Savona sono ufficialmente tra le dieci città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027″. Così il presidente della Regione Marco Bucci che prosegue: “Un traguardo importante che vede la nostra regione protagonista. Le audizioni si terranno il 25 e 26 febbraio, sarà l’occasione per le due città di presentare la propria visione e progettualità per valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale. Facciamo il tifo per La Spezia e Savona, simboli della bellezza e ricchezza culturale della nostra Liguria”.

L’articolo Capitale della Cultura, Bucci: “Spezia e Savona finaliste un traguardo per la Liguria” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com