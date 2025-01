Capitale della cultura, Cavo: “Due finaliste grande segnale per la Liguria”

“Complimenti e un in bocca al lupo a Savona e La Spezia, entrate nella top ten dei finalisti della capitale italiana della cultura 2027”. Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, che aggiunge: “Due progetti di alto livello, validissimi e diversi, uno incentrato sulla cultura e il mare, l’altro sulle rotte della cultura, che possono ambire alla conquista del titolo e alla proclamazione. Per la nostra Liguria, che già aveva ottenuto il Tigullio in finale per la candidatura del 2024, è un grande risultato poter vantare due finaliste, segno – conclude Cavo – del grande fermento culturale della nostra regione, della capacità di fare rete, di progettare e di guardare avanti”.

