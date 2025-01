Capitale della Cultura, Spezia finalista. Il sindaco: “Proseguire e consolidare sviluppo sociale ed economico della città”

“La decisione del Ministero della Cultura di includere La Spezia tra le città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un passo significativo verso un riconoscimento di livello nazionale su cui stiamo lavorando da diversi mesi coinvolgendo l’intera comunità spezzina”. Lo afferma il sindaco Pierluigi Peracchini, aggiungendo: “Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo che ha visto convergere energie, competenze e passione per mettere al centro la cultura come elemento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della nostra città. L’obiettivo dell’Amministrazione è proseguire e consolidare il rilancio culturale avviato in questi anni valorizzando il nostro patrimonio e puntando su progetti che sappiano unire tradizione e futuro, come il percorso di valorizzazione dei luoghi storici della città con il progetto La Spezia Forte, il rilancio dei musei e delle biblioteche, la riapertura del Cinema Odeon, la riqualificazione del Teatro Civico, l’organizzazione di mostre e manifestazioni di livello nazionale e internazionale per tutti, di grandi eventi come il Trac Festival, il Festival del Teatro Estivo e molto altro che continueremo a fare, a partire dalla realizzazione dei progetti presentati per la candidatura a prescindere dalla vittoria o meno del riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2027. Ma da oggi l’avventura della candidatura prosegue con ancora più passione ed entusiasmo, determinati a raggiungere l’obiettivo finale. Ci crediamo ora come ci abbiamo sempre creduto fin dal primo giorno e daremo il massimo affinché questo percorso possa premiare il lavoro straordinario fatto per restituire centralità alla cultura, che oggi rappresenta il cuore pulsante della nostra identità cittadina. Voglio ringraziare di cuore – conclude – Promo PA, la dirigente ai Servizi Culturali Rosanna Ghirri e tutti coloro che, con dedizione e professionalità, hanno contribuito a raggiungere questo primo importante traguardo. Continueremo a lavorare uniti per dimostrare che La Spezia ha tutte le carte in regola per conquistare questo prestigioso titolo”.

