Cestistica spezzina ospite di Broni: l’obiettivo è ritornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive

Partita domenicale per la Cestistica, che alle ore 18 sarà ospite della Logiman al PalaVerde di Broni. Le due squadre fanno parte del gruppo A quattro con 12 punti tra il settimo e il decimo posto in classifica, assieme a Selargius e Salerno. Si prospetta dunque un match equilibrato, come equilibrato fu quello dell’andata, in cui al PalaMariotti furono le bianconere a spuntarla 55-49. Spezia e Broni, però, sono in situazioni di fiducia differenti: le padrone di casa hanno vinto due delle ultime tre gare disputate, mentre la Cestistica è reduce da tre sconfitte consecutive, di cui due casalinghe, e avrà voglia di tornare al successo nonostante il momento negativo e l’organico ridotto. A livello statistico la Logiman presenta quattro giocatrici in doppia cifra per punti segnati di media: Russo con 16, Nasraoui con 12,1, Morra con 11,4 e Hartmann con 10,9. Nasraoui e Morra sono anche le migliori rimbalziste delle biancoverdi con quasi 8 palloni di media catturati sotto canestro. La direzione di gara è stata affidata a Davide Mario Silvio Quadrelli di Santa Maria Hoè (LC) e Marcello Martinelli di Brescia.

