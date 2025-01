Corteo antifascista contro Casapound e il ddl Sicurezza, tensione in piazza Alimonda

Genova. Un’ora di corteo nelle strade di Genova – con qualche momento di tensione in zona Corvetto – e poi il corteo con circa 200 antifascisti e anarchici è arrivato in piazza Alimonda, alla Foce, separato dalla sede di Casapound solo dal cordone di polizia, con agenti, blindati e alari, presente da questa mattina in zona.

Nella sede di via Montevideo, come in tanti altri presidi italiani della formazione di estrema destra, oggi è giornata di tesseramenti. E anche se non sarebbero più di una ventina le persone che, dalle 12 alle 17, sono attese nell’ufficio di Casapound, il rischio di scontri con la manifestazione di Genova Antifascista ha portato la questura ha predisporre un dispositivo di massima sicurezza.

