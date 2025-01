Deiva in corsa per il “Borgo dei borghi”, domani sarà protagonista su Rai3

Le immagini di Deiva Marina, unico a rappresentante ligure nel concorso “Borgo dei borghi 2025” che vede in gara venti località dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia, domenica 19 gennaio sfileranno nel palinsesto di Rai 3 all’interno della trasmissione “Kilimangiaro“, dalle ore 17:00 alle 19:00, condotta da Camila Raznovich.

“Non ci nascondiamo – sottolineano dall’Ufficio Turismo di Deiva – che la battaglia si preannuncia particolarmente serrata, ma se sapremo essere uniti e determinati votando e promuovendo Deiva, potremo fare la differenza. Per questo motivo vi invitiamo a seguire la trasmissione e poi in primavera a votare il nostro Comune su Rai Play con le modalità previste. Nella serata del 20 aprile 2025 sarà svelato il nome del borgo vincitore”.

