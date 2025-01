Elezioni, il risiko del centrodestra nei Municipi: i partiti vogliono spazio e il Levante fa gola a tutti

Genova. Il candidato sindaco c’è e si chiama Pietro Piciocchi, salvo clamorosi colpi di scena orchestrati dalla politica romana. Più complesso, per il centrodestra genovese al lavoro sulle prossime comunali, sarà il risiko dei nove Municipi cittadini, in un contesto di forte incertezza legato al consenso sul territorio e con equilibri interni mutati rispetto alle elezioni amministrative del 2022 che sancirono la vittoria di Bucci e di sette presidenti.

La situazione attuale vede nei parlamentini di quartiere una netta prevalenza della componente civica: Federico Bogliolo nel Levante, Angelo Guidi in Bassa Valbisagno, Maurizio Uremassi in Media Valbisagno, Cristina Pozzi nel Medio Ponente e Guido Barbazza nel Ponente. Appartengono ai partiti il leghista Andrea Carratù e Anna Palmieri di Fratelli d’Italia. Il centrosinistra ha tenuto botta solo in Valpolcevera (Federico Romeo, Pd) e nel Centro Ovest (Michele Colnaghi, M5s).

