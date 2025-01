Falcinelli dice no al Trapani, il presidente: “Ha preferito restare allo Spezia e puntare alla A”

Diego Falcinelli dice no al Trapani e rimane allo Spezia, almeno fino a fine stagione. Ad annunciarlo è Valerio Antonini, il presidente del club siciliano, che in questi giorni aveva fortemente corteggiato l’attaccante perugino, cercando di convincerlo a scendere in C per sposare la causa trapanese. Ma così non è stato. “Falcinelli ha preferito rimanere in Serie B, ero convinto si fosse deciso a venire ma non si può convincere solo con denaro e progetto un ragazzo che vuole giustamente puntare alla serie A con lo Spezia. Peccato”, le parole di Antonini sul social X.

In scadenza di contratto a fine stagione, Falcinelli ha inserito nell’accordo con lo Spezia una clausola che rinnova automaticamente di un altro anno il suo contratto, in caso di promozione in Serie A con la squadra bianca. Ma a prescindere dagli accordi già presi, la volontà dell’attaccante è quella di rimanere in squadra fino a fine stagione, sfruttando le occasioni in campo per continuare quel percorso cominciato un anno fa e che sta dando tanti frutti al club di Via Melara.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com