Framura, si è svolto il primo incontro formativo per l’utilizzo dei defibrillatori

Ieri sera presso l’oratorio di Santissima Annunziata in località Costa di Framura si è svolto il primo dei due corsi formativi per l’utilizzo del Dae in ambiente extra-ospedaliero rivolto agli abitanti dei borghi in cui sono stati installati i defibrillatori.

La Pubblica assistenza di Framura ha potuto realizzare questa attività grazie anche al supporto dell’associazione Tive6 con il progetto “La Scarica dei 118” e al personale medico della centrale operativa 118 della Spezia.

“Un grazie di cuore va a tutti i partecipanti che si sono resi disponibili e sono intervenuti ieri sera per far sì che il nostro progetto di rendere Framura un comune cardio protetto prenda vita. Ricordiamo che sul nostro territorio – afferma Riccardo Sciolla, presidente della Pubblica assistenza framurese – sono presenti 7 postazioni Dae poste nelle località Porticciolo, tra Anzo e Ravecca, Setta, Costa, Pian di Lavaggio, Castagnola e Fornaci. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Framura per averci concesso l’utilizzo del locale e per il continuo sostegno”.