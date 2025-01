Fumi dalle navi in porto, comitati preoccupati: “Dirottati i fondi per l’elettrificazione”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dalla rete di associazioni San Teodoro, che da tempo vigila e si batte per migliorare la situazione della qualità dell’aria legata ai fumi da traghetti e navi in porto a Genova, alla luce delle ultime novità. I comitati scrivono agli armatori che nel 2024 hanno sottoscritto il Genoa Blue Agreement per la riduzione spontanea dell’inquinamento da combustione dei carburanti.

“Spettabili armatori, abbiamo appreso, con interesse, che insieme alla Grimaldi, per quanto riguarda le sue navi RO-RO, anche la Grandi Navi Veloci sta rinnovando la sua flotta traghetti, con l’entrata in servizio della GNV Polaris e di quatto traghetti della stessa classe, dotati di innovative caratteristiche, attente a una drastica riduzione dei consumi e delle emissioni di polveri, biossido di azoto e anidride solforosa, nonché predisposti all’allacciamento alla rete elettrica, una volta in banchina.

