Il Lunezia Volley ospita l’ Admo Lavagna

Per la 9.a giornata del campionato di Prima Divisione ligure femminile, Girone di Levante, il Lunezia Volley riceve al Palabologna sarzanese domenica 19/1 (ore 18.30) l’ Admo Lavagna.

Nel frattempo, in anticipo è andato a Le Fuoritempo Tecnocasa a San Salvatore, lo scontro al vertice con l’ Elsel Spezia. Posticipata per necessità degli Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana, al 15/2, la partita con la Futura Ceparana; a Barbarasco.

A chiudere il programma infine, Psm Rapallo-Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure, Valdimagra Santo Stefano M.-Sestri Levante e Rainbow Sp-Mesco Queirolo Levanto…la Rainbow qui è la seconda squadra: la prima come noto milita in Serie D.

