Giovedì scorso monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo diocesano della Spezia – Sarzana – Brugnato, ha compiuto vent’anni di episcopato. Venne infatti ordinato vescovo il 16 gennaio 2005 a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, dall’allora arcivescovo metropolita cardinale Tarcisio Bertone, che lo aveva designato come vicario generale dell’arcidiocesi. A sua volta, papa Giovanni Paolo II lo aveva eletto vescovo ausiliare. In quell’incarico, Palletti svolse il suo compito per quasi otto anni, sino al momento di essere trasferito alla Spezia quale vescovo diocesano. Alla Spezia fece il suo ingresso nel mese di novembre 2012. Nell’ambito della conferenza episcopale della Liguria Palletti, anche in forza dell’anzianità di ordinazione, ricopre attualmente l’incarico di vice presidente.

In occasione dell’anniversario ha ricevuto nei giorni scorsi numerose espressioni di felicitazione e di augurio, alle quali uniamo le nostre, anche a nome dei lettori: “Ad multos annos!”.

L’articolo Il vescovo Palletti ha compiuto vent’anni di ordinazione episcopale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com