L’ambasciatore britannico Edward Llewelyn in visita al cantiere Baglietto

Nella giornata di ieri l’ambasciatore britannico, sua Eccellenza Lord Edward Llewelyn, ha visitato ufficialmente il cantiere Baglietto, un’eccellenza italiana dell’industria nautica che lo scorso anno ha celebrato il suo 170° anniversario. La visita ha voluto rimarcare gli ottimi rapporti tra il governo britannico e il cantiere Baglietto, con particolare riguardo all’ ambito militare. Della delegazione britannica, infatti, facevano parte anche il Senior Trade Adviser Maritime, l’ Head of Advanced Engineering Trade Team, UK Defence & Security Exports, il Naval & Air Attaché e il GCAP & Armaments Attaché.

La visita ha coinvolto, oltre alla dirigenza del cantiere spezzino, anche i rappresentanti delle aziende britanniche MST e BMT legate a Baglietto Navy da relazioni commerciali. Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza per il Regno Unito di poter sviluppare partnership con aziende italiane di rilevanza internazionale. In particolare, il rafforzamento di partnership strategiche in ambito difesa permette lo scambio di know how tecnologico e competenze specifiche, oltre a garantire supporto ed assistenza tecnica nelle rispettive sedi e permettere ad entrambe le società di poter partecipare a gare con enti aventi come fine la difesa italiani e/o stranieri.

