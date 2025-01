“Liguria regione europea dello Sport”: con Bucci e Ferro, presenti i sindaci

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Lunedì 20 gennaio, alle ore 18 al Palasport di Genova, ci sarà la cerimonia di inaugurazione di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Ad alzare il sipario saranno alcuni tra i migliori atleti e le più importanti società del panorama sportivo ligure insieme a cantanti, musicisti e artisti, alla presenza dei sindaci del territorio e delle principali istituzioni regionali e nazionali.

“Sarà una grande festa che unirà sport, musica e spettacolo – spiegano il presidente di Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro, che rappresenteranno Regione Liguria alla cerimonia. – Abbiamo voluto fortemente al nostro fianco i sindaci liguri perché sono la voce del territorio: ascoltare i cittadini è l’elemento alla base di un’attenta ed efficace programmazione degli interventi. Nel 2025, grazie al riconoscimento di ACES Europe e all’impegno dell’amministrazione regionale, la Liguria è assoluta protagonista in campo sportivo, non solo attraverso eventi e manifestazioni. Ci saranno concorsi, inaugurazioni di nuove aree attrezzate, attività promozionali, avvisi pubblici e molte altre iniziative. Confermeremo la misura “Dote Sport” e l’imponente piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Vogliamo mettere i liguri di ogni età e abilità nelle migliori condizioni per fare sport e stare bene attraverso la pratica sportiva”.

All’interno della nuova Arena sportiva, nel Waterfront di Genova, i sindaci dei Comuni liguri riceveranno la bandiera di Liguria 2025, accompagnati dalle musiche di un ensemble di ottoni e percussioni dell’orchestra del Teatro Carlo Felice Genova, momento a cui seguirà l’inno nazionale intonato dal tenore genovese Francesco Meli, tra i più noti cantanti lirici a livello mondiale. Sul palco si esibiranno Questo e Quello, il duo ligure composto da Francesco Mannella e Stefano D’Angelo già noto per le esibizioni a Sanremo Giovani e in occasione del Tricapodanno 2024 a Genova.

Sfileranno gli ambassador sportivi, i campioni di ieri, oggi e domani: tra questi anche il “mito della pallanuoto” Eraldo Pizzo, il quattro volte oro paralimpico del nuoto Francesco Bocciardo e alcuni atleti liguri presenti ai Giochi di Parigi 2024 Roberta Bianconi, Maggie Pescetto, Chiara Rebagliati e Francesca Salvadè. Nutrita e prestigiosa la delegazione del calcio con rappresentanti e giocatori di Genoa, Sampdoria, Spezia, Virtus Entella e Sestri Levante. Al fianco delle stelle sportive i giovani talenti selezionati dalle Federazioni olimpiche e paralimpiche, atlete e atleti under 16 che rappresentano il futuro della Liguria sportiva.

Ospiti d’onore della cerimonia saranno le ginnaste della Nazionale di ginnastica acrobatica Elisa Machieraldo, Alessandra Scarabottolo e Gaia We Lisco. La bandiera di Liguria 2025 sarà oggetto anche di una speciale coreografia firmata Naima Academy, uno dei centri di formazione più prestigiosi della Liguria e un punto di riferimento in Italia per chi aspira a una carriera nel mondo dello spettacolo.

La Cerimonia istituzionale di inaugurazione di “Liguria 2025, Regione Europea dello Sport”, promossa da Regione Liguria, farà registrare ampia adesione da parte delle istituzioni sportive. Saranno presenti Gian Francesco Lupattelli (presidente ACES Europe), Flavio Siniscalchi (capo del Dipartimento per lo Sport), Antonio Micillo (presidente Coni Liguria), Michela Carfagna (coordinatrice Sport e Salute Liguria) e Claudio Puppo (consigliere Cip Liguria).

