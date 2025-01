Muzzerone, climber toscano cade e si rompe una caviglia: trasportato in elicottero al San Martino

Poco prima delle 13 di oggi le squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco sono intervenute sul Monte Muzzerone, in località Polveriera, per l’infortunio di un 42enne toscano caduto mentre arrampicava. Il climber si è procurato la frattura scomposta esposta di una caviglia e dopo essere stato medicato e stabilizzato sul posto dai sanitari è stato trasportato in barella in una zona idonea affinché potesse essere recuperato da parte dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, che ha portato l’uomo all’ospedale San Martino di Genova.

