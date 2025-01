Nuovo incontro con autore all’Arci di Castelnuovo Magra: Marco Angelini presenta “Wilmo, ricorda”

Nuovo appuntamento con l’autore presso il circolo Arci Centro Storico di Castelnuovo Magra. Venerdì 24 gennaio, alle 17.30 l’autore spezzino Marco Angelini sarà ospite della Newcastle Book Company, il club di lettura dell’Arci di Castelnuovo Magra, per parlare del suo ultimo romanzo “Wilmo, ricorda”. L’evento è riservato ai soci Arci.

Il romanzo

Wilmo è anziano, è un veterano, ha letto tantissimo, e non ricorda niente – questo potrebbe essere il riassunto di Wilmo, ricorda. Ma ridurlo a questo sarebbe una mistificazione perché Wilmo ricorda eccome, e racconta della guerra, della prigionia e del lavoro da libraio. Wilmo tra i libri ci ha vissuto buona parte della sua vita, indicando la posizione dello scaffale dedicato a un autore come si fa con i campanelli di un condominio: quando un tale chiedeva dove fosse Fenoglio, lui rispondeva «Sta sotto Pavese». E Wilmo ricorda tutti i personaggi (ora persone) che ha conosciuto nei libri, e li ricorda così vividamente che nella notte li incontra nel salotto di casa sua, ed è proprio a loro che racconta — e da cui a sua volta ascolta i racconti — della guerra e della prigionia. La realtà confonde, si sgretola via via che passa il tempo, ma Wilmo ritrova la solidità granitica dell’abitudine proprio in questi incontri: in quello che ha letto, in quello che ricorda.

Wilmo, ricorda è un libro raccontato attraverso due canali: c’è il testo, ma ci sono anche le ventuno illustrazioni in bianco e nero di Livia Tagliaferri. Nelle immagini, i ricordi e gli elementi reali – fatti della stessa sostanza – sembrano comportarsi diversamente: gli uni, friabili, degranulano; gli altri, solidissimi nelle forme, appaiono immutabili. Così come i personaggi compaiono nella vita di Wilmo interrompendone il sonno, anche le immagini arrivano puntualmente a interrompere la narrazione. Illustrazioni, quindi, che non solo impreziosiscono un già riuscitissimo romanzo, ma che, in parallelo, ne seguono lo stesso andamento.

L’autore

Marco Angelini è nato nel 1976 a La Spezia, dove vive. Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Pisa e svolge la professione di avvocato. È sposato, ha due figli e tre gatti. Il suo racconto Il motoscafo è stato pubblicato sul quinto numero di Turchese, la rivista letteraria e fotografica di STC. Nel gennaio 2024 ha esordito con Il passante (Morellini Editore). Wilmo, ricorda è stato segnalato dal Comitato di lettura della XXIV edizione del Premio Italo Calvino.