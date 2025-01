Nuovo ospedale, Cattani: “Serve un cronoprogramma per verificare che i cittadini non siano più presi in giro”

“Noi vogliamo che si realizzi nel più breve tempo possibile l’Ospedale del Felettino, ma come anche ha chiesto il consigliere regionale Natale serve avere il cronoprogramma dei lavori per poter verificare il rispetto degli impegni che l’impresa costruttrice ha nei confronti di Asl 5 e di Ire. Avremmo preferito che l’ospedale si realizzasse con risorse completamente pubbliche. Risorse che la legge finanziaria del 2020 aveva dato alla Regione Liguria per l’edilizia sanitaria. Il centrodestra ha deciso di percorrere una strada diversa: quella del coinvolgimento del privato. Ora che la strada è segnata chiediamo la massima trasparenza dell’appalto, vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire cosa sta accadendo.

Basta con le solite frasi dette dal centrodestra che rimproverano il centrosinistra di essere “gli artefici del disastroso appalto precedente, con tutti i problemi che la successiva amministrazione si è trovata a dover gestire e risolvere” .

