Open day al Parentucelli Arzelà per studenti e famiglie

Il ‘Parentucelli Arzelà’ di Sarzana organizza un Open Day per l’orientamento scolastico rivolto agli studenti di terza media e alle loro famiglie in programma mercoledì 22 gennaio dalle 16,30 alle 19, dopo quello del 18 dicembre scorso. Durante l’evento, l’Istituto Superiore diretto da Generoso Cardinale presenterà la sua offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026, che include quattro nuovi profili liceali e un percorso quadriennale nell’indirizzo agrario.

I percorsi restano suddivisi in tre indirizzi principali: liceale (classico, scientifico, scientifico con metodologia 3.0), tecnico-economico (amministrazione, finanza, marketing e turistico) e professionale (agrario). Per l’anno 2025-2026, vi sono i nuovi profili liceali A.U.R.E.US, STEM, biomedico e giuridico-economico e geopolitico (G.E.G.). Inoltre, l’Istituto Professionale Agrario introdurrà un percorso quadriennale che permetterà agli studenti di conseguire un diploma valido per l’accesso all’università.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com