Pallanuoto M/ Il Bogliasco si aggiudica il derby con l’Arenzano (15-8)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Bella vittoria interna per l’AGN Energia Bogliasco 1951. Nell’ottavo turno del campionato di Serie A2 maschile i ragazzi di Gimmi Guidaldi si aggiudicano il derby con l’Arenzano, imponendosi 15-8.

Partita sempre condotta in vantaggio dai biancazzurri, avanti 2-0 nel primo tempo grazie al gol di capitan Boero e al rigore trasformato da Alessandro Canepa. Un copione che non cambia neppure nella seconda frazione quando Bogliasco va subito a segno con Lorenzo Alberti per poi subire la prima rete ospite. Ospiti che raddoppiano il proprio bottino prima del cambio vasca dopo aver però subìto altre due reti per opera di Timothy Biallo e Jeremy Blanchard. Sopra di tre gol a metà partita i bogliaschini però non si accontentano e nel terzo quarto chiudono anticipatamente i conti mettendo a referto un 6-3 di parziale che vede protagonisti sul tabellino per due volte ciascuno ancora Biallo e Alessandro Bottaro, oltre a Canepa e Luca Gnetti. L’ultimo tempo è a quel punto buono soltanto per la statistica, arrotondata a favore dei padroni di casa dalla doppietta di Nicola Taramasco e dagli squilli singoli del solito Canepa e di Davide Broggi Mazzetti.

