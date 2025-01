Pallanuoto M/ Pro Recco-Brescia finisce 8-8 in un clima infuocato

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

Finisce 8-8 il “Classico” tra Pro Recco e Brescia: alla Sciorba una rete di Iocchi Gratta a 90 secondi dalla fine permette ai campioni d’Italia di rimanere imbattuti in campionato. Clima infuocato in vasca con i biancocelesti sotto di due reti nel quarto tempo ma capaci di rimontare e mantenere il primato in classifica grazie alla differenza reti. Miglior marcatore del match è Condemi, autore di quattro gol come Irving tra le fila bresciane.

» leggi tutto su www.levantenews.it