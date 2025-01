Rapallo: “In via Casale posteggio vietato per un anno, effetto asilo nella serra”

Da Francesco Angiolani, capogruppo consigliare in Rapallo

Stamattina gli abitanti del quartiere San Rocco si sono svegliati con una brutta sorpresa: in via Casale non si potrà parcheggiare per un anno: questo è solo uno degli “effetti collaterali” dell’asilo nido al parco Casale. È inaccettabile che l’amministrazione comunale non abbia considerato minimamente le esigenze di chi vive e lavora in questa area. Ci troviamo ora in una situazione paradossale, dove i residenti sono costretti a fare i conti con una mancanza di spazio per parcheggiare, venendo così ostacolati nelle loro normali attività quotidiane.

Eppure in una recente dichiarazione apparsa sul profilo facebook della Sindaca si leggeva: “non verrà cancellato alcun posto auto anzi è in corso la progettazione della nuova viabilità di via Casale che prevede anche la realizzazione di nuovi stalli”.

Ancora una volta questa amministrazione non ha mantenuto le sue promesse e, come al solito, saranno i cittadini a pagarne le spese.

Chiedo dunque all’amministrazione di rivedere immediatamente le implicazioni di questo divieto e di coinvolgere i cittadini in un dialogo costruttivo per trovare soluzioni pratiche per risolvere immediatamente questo problema.

