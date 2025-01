Savona capitale della cultura, da Cgil, Cisl e Uil: “Nuove rotte anche per il lavoro”

Savona. “Savona Capitale Italiana della Cultura rappresenta una importantissima opportunità che, grazie allo straordinario lavoro dell’attuale amministrazione e dei soggetti che hanno aderito e collaborato, dovrà necessariamente traguardare una nuova “cultura del lavoro” non limitandosi ad un grande lavoro di cultura”.

Ad affermarlo sono i segretari delle sigli sindacali Cgil, Cisl e Uil di Savona: “Nuove rotte anche per il lavoro, dunque, considerando che circa il 90 per cento dei nuovi contratti anche nel primo semestre del 2024 in provincia di Savona è stato precario e proprio nei settori più coinvolti dal dossier”.

» leggi tutto su www.ivg.it