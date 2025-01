“Spazio mamma” riapre i battenti dal 31 gennaio a Casa Massà

Anche quest’anno l’associazione La Famiglia apre le porte a “Spazio Mamma”, un luogo di condivisione e di informazione dedicato alle mamme con bimbi nel primo anno di vita. E’ una spazio attrezzato che, presso la sua sede di Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia, nasce dall’ascolto dei bisogni delle mamme ed è, aperto a tutte coloro che desiderano confrontarsi anche con esperti (psicologo, neuropsicomotricista, infermiera pediatrica, pediatra, musicoterapista, pedagogista, nutrizionista, naturopata, medico del 118), che saranno presenti secondo un calendario di incontri. Per molte mamme si tratta davvero di un supporto prezioso. Avere un bambino rappresenta infatti un grande cambiamento nella vita, nel vissuto emotivo e negli aspetti pratici di tutti i giorni. A partire da venerdì 31 gennaio, alle 10, sarà quindi a disposizione un luogo attrezzato, anche con tappetone, cuscini e giochi, dove le mamme potranno incontrare un operatore, conversare, sentirsi libere di fare domande, parlare di cose che stanno loro a cuore, sentirsi accolte. Si tratta di un progetto in un’ottica di prevenzione, di ascolto e di supporto. Il confronto e il conforto tra mamme sono fondamentali per aiutare ad avere consapevolezza dei “bisogni” propri e di quelli dei bambini. Da quest’anno, inoltre, sarà possibile portare prodotti per l’igiene, pannolini e abitini da tenere nel “cestino delle piccole cose”, un piccolo armadio dedicato ai genitori che si trovano in difficoltà e che spesso chiedono anche aiuti materiali. “Spazio mamma” è realizzato grazie al contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Inclusione e benessere”. Questi i temi proposti: il 31 gennaio “Genitori si ma anche coppia”; il 7 febbraio “Crescere è un gioco da bambini”; il 21 febbraio “Le relazioni educative”; il 28 febbraio “Neonato… istruzioni per l’uso”; il 7 marzo “Febbre, niente paura”; il 28 marzo “Le coccole che nutrono: musica e canto”; l’11 aprile “Manovre di disostruzione pediatriche”; il 9 maggio ”Sane abitudini alimentari dalla mamma al bambino”.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) chiamare il numero 393 1479654.

(Margherita Giorgi)

