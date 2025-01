Spese per la comunicazione nel mirino, Peracchini: “Dal Pd visione cieca e poco lungimirante”

“L’attacco del P sulla comunicazione istituzionale mostra una visione cieca e poco lungimirante e le loro parole quindi non ci stupiscono. Da parte loro vediamo solo immobilismo e vecchie logiche del passato che non prendono in considerazione quanto il mondo e la città siano cambiati e che sia fondamentale adeguarsi per continuare a crescere. Per comunicare bisogna avere qualcosa da dire, ovvero dei risultati tangibili di cui l’ente è tenuto ad informare la cittadinanza e, a differenza degli anni in cui amministrava il centrosinistra, questa amministrazione ha operato un cambio di passo notevole per la città che ha portato importanti ricadute economiche su tutto il territorio con moltissimi progetti, iniziative e azioni che non possono essere certamente taciute o tenute nascoste”. E’ questa la visione che il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini contrappone alle critiche mosse nelle ultime settimane e in particolare nella giornata di ieri da parte dei consiglieri comunali del Partito democratico riguardo all’aumento esponenziale della spesa per la comunicazione stanziata dall’amministrazione: dai 67.800 euro stanziati nel 2018 si è infatti passati ai 246.600 del 2025.

“La nostra attività amministrativa – prosegue Peracchini – è sempre stata impostata su un dialogo costante e quotidiano, come anche previsto dall’art 1 della legge 150/2000 che basa le attività di informazione e comunicazione istituzionale sul principio di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e questo si realizza proprio attraverso una gestione coordinata nell’utilizzo di tutti i canali, ma anche tramite una razionalizzazione delle risorse. In passato infatti ogni settore dell’ente, dal turismo, al commercio, alla cultura, impegnava risorse afferenti a capitoli differenti per promuovere eventi ed attività mentre tutto questo oggi è aggregato in un’unica voce di bilancio, rendendole pertanto più trasparenti. Comunicare è rivolgersi ai cittadini, alle altre amministrazioni, agli altri enti, alle imprese e alle associazioni. È attraverso la comunicazione che si contribuisce a costruire la conoscenza della qualità del servizio, è un canale permanente di ascolto e di verifica del livello di soddisfazione dell’utente e questo aspetto risulta particolarmente rilevante in quanto, in questo modo, l’organizzazione ha la possibilità di adeguare di volta in volta il servizio offerto alle indicazioni ricevute”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com