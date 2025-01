Spezia Women chiude il girone d’andata ospitando il Moncalieri dell’ex Ferrarese

Ultima giornata di andata nel Girone A della serie c femminile e ASD Spezia che chiude al Marchini di Castelnuovo contro l’altra grande favorita del Campionato guidata dall’ex Ferrarese, il Moncalieri. Aquilotte che hanno sei punti di vantaggio a parità di partite giocate e hanno quindi la reale possibilità di dare una scrollata al Campionato. Ma il Moncalieri si gioca tutto e sarà gara delicata. Affidata ad un arbitro importante come Cosimo Papi di Prato. Gli Assistenti gli spezzini Riccardo Mergoni e Alessia Aprigliano. Il via alle 14,30 e ci sarà la diretta in Streaming sul Canale della LND, Si prevede il pubblico delle grandi occasioni con partecipazione di tante ragazze e squadre femminili. Invitati Sponsor e politici simpatizzanti. Tutte a disposizione le ragazze di Salterio e uindi saranno della Sfida : Portieri : Sensi, Costantini e Falchetto, Difensori : Pozzi- Monetini- Fuggle- Monetini- Duce- Lombardo- Scattina e Barraza, Centrocampisti : Del Freo- Dezotti- Lovecchio- Ciccarelli- Dehima- Manea, Attaccanti : Sansevieri- Buono- Codecà- Parodi- Vacchino.

Con il Mister il vice Erbetta e Hanif, il Preparatore Portieri Aliboni, il Fisioterapista Ferdani , la TM Alberti e la responsabile Social Maarouf. Medico Sociale Dr.ssa Lamanna

Le altre partite in programma : Pietrasanta- Formello, Bellinzago- Lesmo, Monterosso- Ivrea, Pro Sesto – Tharros, Sedriano- Azalee, Torres- Meda. Riposa Baiardo

Classifica : ASD Spezia 39 Pro Sesto 34 Moncalieri 33 Meda 25 Lesmo – Baiardo 22 Azalee 21 Bellinzago 17 Tharros- Monterosso 16 Ivrea 14 Sedriano 11 Formello 5 Torres 4 Pietrasanta 0

