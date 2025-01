Albissole sconfitta a Ceriale, Sarpero: “Tanti nostri errori davanti ma complimenti a Mambrin: gli pagherò una pizza a fine stagione”

Ceriale. Dopo una partita molto accesa, l’Albissole deve arrendersi al Ceriale: i biancoblù di Mambrin vincono 2-0 grazie alle reti di Beluffi e Bonifazio. Sono state diverse le occasioni da rete nitide dai ceramisti ma oggi non sono riusciti a capitalizzare. Su questo e sul primo gol incassato (arrivato su una mancata collaborazione collettiva in fase di non possesso) si è rammaricato e arrabbiato mister Carlo Sarpero, nonostante la prestazione dei suoi non sia affatto da bocciare.

Un bel momento l’abbraccio con Marco Mambrin ad inizio gara, così come le parole spese per lui ai microfoni: “Un grande amico, sta facendo un campionato straordinario: gli pagherò una pizza a fine stagione”.

» leggi tutto su www.ivg.it