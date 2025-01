Liguria. Inizio di settimana complicato per chi viaggia sulle autostrade liguri. Secondo le previsioni di traffico di Autostrade, sarà bollino rosso da Genova verso Savona per tutta la mattinata (a partire dalle 7) e anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Previsto traffico sostenuto, per quasi tutto il giorno, anche sulla A26 da Genova Voltri verso Gravellona Toce. Tempi superiori a quelli medi di percorrenza anche sulla A7 per tutta la mattina. Bollino verde, invece, per la A12.

» leggi tutto su www.ivg.it