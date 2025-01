Calcio/ Riese, il ritorno inizia male: ANPI Sport vince 1-4

Da Calcio ACD Riese

Riese 1 – ANPI sport 4

Nella prima gara del girone di ritorno la Riese esce sconfitta nel match disputato questo pomeriggio contro l’ ANPI sport e Casassa.

Come sempre ci limiteremo a raccontare con una breve sintesi la partita di oggi e le azioni più salienti, ma dobbiamo per il solo dovere di cronaca, sottolineare che il risultato non deve fare pensare ad una Riese che oggi si sia arresa facilmente o che non abbia giocato alla pari degli avversari, ma purtroppo fattori non dipendenti da noi, hanno condizionato la gara e di conseguenza il risultato ma fa parte del gioco e lo accettiamo come sempre abbiamo fatto.

La cronaca della partita vede i primi minuti di studio, con le due squadre entrambe ben coperte ed attente a non subire.

Al minuto 15 la prima occasione da annotare e per gli ospiti con Pintus che per poco non sblocca il risultato.

Pronta la risposta della Riese con Pecaj che in area si accentra ed il suo tiro, complice una deviazione, diventa pericoloso.

La prima frazione scivola via senza occasioni da annotare ma con entrambe le squadre che se la giocano alla pari.

Prima del fischio, che manderà le squadre al riposo ,ci prova Gatto al minuto 41 , ma il suo tiro da buona posizione termina fuori.

Nella ripresa , al 67° , la gara viene sbloccata dall’ ANPI , che si porta in vantaggio con una punizione da limite d’ area di Cappelletti , la quale complice una deviazione mette fuori causa Calori .

Accusa il colpo la Riese , che cinque minuti dopo subisce la rete del raddoppio con un colpo di testa di Corsetti.

A questo punto si scuotono i ragazzi bianco celesti ed al minuto 78 Gatto dal dischetto accorcia le distanze.

Neanche il tempo di provare ad organizzare una possibile rimonta che inizia ad accadere un po’ di tutto.

Prima la Riese resta in dieci per l’ espulsione di Cervini (doppio Giallo ) ma a chi vi sta raccontando la cronaca non e’ chiaro cosa sia successo e poi al minuto 86 Pintus gonfia la rete per il 3 a 1 Anpi.

La gara si innervosisce, e nel tentativo di riaprire la gara la Riese si sbilancia in avanti e da una ripartenza gli ospiti chiudono definitivamente la gara con marcatura di Carbone. L’ unione è ed resterà la nostra forza e se qualcuno la pensa diversamente si sbaglia. Proviamo a dimenticare questa domenica ed a ripartire. C’è e un girone di ritorno davanti a noi e cercheremo un pronto riscatto già sabato prossimo in trasferta contro La Rabona.

