Chiavari: disagi derivanti da opere pubbliche, apre sportello indennizzi

Riprende l’attività di consulenza presso Ape Confedilizia Genova in materia di “Indennizzi per i proprietari di immobili che subiscono disagi dalla costruzione delle nuove opere pubbliche”. Un tema che diventa molto importante anche a Levante in vista del mega cantiere per il tunnel della Fontanabuona. Un tema molto importante e molto attuale, dunque. Per Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova, e per Luciano Maggi, responsabile Ape Confedilizia Chiavari Tigullio: «Oggi molti proprietari non hanno ancora ricevuto proposte di indennizzo dai soggetti attuatori competenti e non conoscono pienamente i loro diritti. Per questo la nostra associazione, la più importante a difesa della proprietà edilizia, rilancia l’attività di consulenza dedicata ai proprietari di immobili vicini alle nuove opere pubbliche che hanno subito (o stanno per subire) l’esproprio dei propri beni oppure sono interferiti dalle immissioni di rumore, vibrazioni e polvere dai cantieri aperti, nonché quelli che subiranno una grave svalutazione economica della propria abitazione nel momento in cui le opere entreranno in esercizio».

