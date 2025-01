Chiavari: il malato non assume i farmaci prescritti; occorre un sistema che controlli

Esistono malati cronici la cui salute è strettamente legata alla somministrazione di farmaci. L’esempio più banale è quello della pressione arteriosa. I casi più insidiosi sono legati a disturbi psichiatrici; spesso il paziente crede di essere sano: quindi non assume i farmaci prescritti con conseguenze che possono essere pesanti. Se non c’è un controllo attento di familiari, nessuno si accorge che il malato non si cura.

Eppure oggi, grazie alle nuove tecnologie, se il paziente non rinnova la richiesta per avere una nuova la ricetta, dovrebbe scattare un allarme. Perché l’utente in teoria sprovvisto di farmaci non ha fatto richiesta per avere una nuova prescrizione? E’ morto? E’ in cura da un altro medico? O semplicemente ha smesso di curarsi ed è, quindi, in pericolo?

