Chiuso il bar Lino di piazza Alimonda, storico ritrovo della “Genova da bere”: lo sconforto viaggia sui social

Genova. Un’altra insegna storica che rischia di chiudere per sempre. Parliamo dello storico Bar Lino di Piazza Alimonda che dagli settanta accompagna i genovesi, tra sport, aperitivi, musica e tanta convivialità e che oggi potrebbe essere alle pagine finale della sua storia.

La notizia della chiusura è circolata in queste ore sui social, gettando nello sgomento la “Genova da bere” che nello storico locale aveva un punto di riferimento storico e amatissimo. Tantissimi i messaggi di “sconforto” e conforto per i titolari, anche se al momento non è chiaro se ci siamo ancora delle speranze nel vedere quelle saracinesche alzarsi ancora.

