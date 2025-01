Fiera di Sant’Agata: domenica 2 febbraio torno l’appuntamento fieristico più amato dai genovesi

Genova. Si svolgerà domenica 2 febbraio la classica e attesa giornata della Fiera di Sant’Agata, l’appuntamento con il mercato all’aperto più grande della Liguria che ogni anno richiama nel quartiere di San Fruttuoso migliaia di acquirenti. Nelle quasi 600 bancarelle si potranno trovare prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, oggettistica, piante e fiori e molto altro.

La manifestazione, legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa oggi nascosta dai palazzi di via Giacometti, è da sempre un evento molto sentito dai genovesi e dai liguri, anche per la sua varietà merceologica e per la peculiare offerta commerciale. La sua origine è legata a tutte quelle ritualità che venivano dedicata alla fine dell’inverno e l’inizio della primavera: anche se febbraio è un mese pienamente invernale, la bella stagione inizia ad essere alle porte con giornate sempre più lunghe e temperature in fase di risalita.

