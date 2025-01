I RAGAZZI DI VERNAZZA, “FALCHETTO” E LA CARMELA. STORIE DEL RASTRELLAMENTO DEL 20 GENNAIO 1945

La mattina del 20 gennaio 1945 iniziò il rastrellamento più terribile contro i partigiani della IV Zona operativa, quella spezzina e lunigianese. Era atteso e temuto da giorni. Non trovò i partigiani impreparati, come era accaduto per il rastrellamento del 3-4 agosto 1944. Il Comando si era dotato del SIM – il Servizio Informazioni – diretto da Ezio Giovannoni, che aveva segnalato i preparativi dei nazisti e dei fascisti, del resto assai evidenti: dalla Val Taro, da Pontremoli e dalla bassa Val di Vara i rastrellatori si stavano ammassando, pronti ad avanzare. Volevano sgominare i partigiani per liberare le strade e le ferrovie verso la Val Padana, luoghi di continui attentati e sabotaggi.

