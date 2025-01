Il Finocchio Marino: un segreto dei Lupi di Mare Liguri citato anche da Plinio e Shakespeare

Il finocchio marino, noto anche come “erba di San Pietro”, è una pianta costiera legata da secoli alla tradizione e alla sopravvivenza dei marinai. Il suo legame con il santo protettore dei marinai suggerisce quanto questa pianta fosse considerata sacra e fondamentale per la vita in mare. Già nel mondo antico, autori come Dioscoride e Plinio il Vecchio ne lodavano le proprietà curative, riconoscendo in essa un rimedio prezioso contro numerosi disturbi. La sua denominazione scientifica, Crithmum maritimum, trae origine dal greco “krítamo”, un chiaro riferimento alla somiglianza dei suoi frutti con i chicchi d’orzo.

La storia di questa pianta affonda le radici nelle tradizioni dei marinai liguri, che la utilizzavano per combattere lo scorbuto, una malattia legata alla carenza di vitamina C. Durante le lunghe traversate in mare, il finocchio marino, per le sue caratteristiche facile da conservare, diveniva un vero e proprio salvavita. Le sue foglie, ricche di vitamina C, offrivano ai naviganti un’ancora di salvezza in un periodo in cui il consumo di frutta e verdura fresca era limitato.

