Incendio ai Magazzini del Cotone, scatta la messa in sicurezza: spazi interdetti ma parcheggio riaperto

Genova. E’ stato estinto nel pomeriggio di oggi l’incendio divampato qusta mattina al terzo piano del Modulo 6 dei Magazzini del Cotone. L’allarme è scattato alle 12.30 nei locali del cinema multisala The Space. Le fiamme hanno interessato parte della copertura dell’edificio simbolo del Porto Antico, la cui struttura è in legno.

Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza dall’attivazione delle squadre di emergenza e del personale dei servizi di vigilanza, che hanno evacuato le persone presenti all’interno del cinema. Immediato l’arrivo dei mezzi e degli uomini dei Vigili del fuoco, giunti in forze da tutta la provincia per un totale di 40 operatori: in pochi minuti hanno isolato le fiamme e salvato di fatto l’edificio.

