La prima volta di un ex Comsubin al vertice del Comitato Militare della Nato

Ha preso incarico pochi giorni fa nel ruolo di presidente del Comitato Militare della Nato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, già Capo di Stato Maggiore della Difesa del 2019 e prima Capo di Stato Maggiore della Marina. L’ufficiale, 68 anni a febbraio, era stato eletto del Comitato dei capi di Stato Maggiore delle forze Armate dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica nel 2023 e infine nominato dal Consiglio dei ministri poche settimane fa.

“Sono certo che l’ammiraglio Cavo Dragone saprà interpretare il ruolo di chairman e contribuire con leadership e visione strategica ad accrescere la capacità collettiva dell’Alleanza Atlantica di affrontare sfide globali sempre più complesse e promuovere la pace – ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto -. In un contesto geostrategico sempre più difficile e fluido, le sue qualità professionali ed umane saranno decisive per contrastare efficacemente le complessità attuali e future, per tradurre le decisioni politiche in attività strategico-militari, fondamentali per la sicurezza e la stabilità internazionale. Con la sua pluriennale esperienza contribuirà a costruire le condizioni necessarie per contrastare il deterioramento della sicurezza a livello globale e fronteggiare le sfide presenti su vari fronti, da Est e Sud”.

