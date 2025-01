L’altro uomo, il bocciato

L’affaire Annie-Giuseppe si sta avviando alla conclusione che sarà celebrata nelle prossime puntate con l’intervento di Carducci che sotto sotto aveva tenuto d’occhio l’intera questione.

Questa strana relazione che chissà se fu una storia d’amore, aveva suscitato una grande eco in tutt’Italia anche perché il nome della giovane poetessa si sta imponendo alla grande nel Belpaese grazie al suo primo libro di poesie che appena uscito fa subito il botto. Il successo le schiude le porte per una nuova pubblicazione. Questa volta è un romanzo: Annie abbandona la metrica per una storia in cui riflette le sue recenti esperienze maturate nel cafè-chantant.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com