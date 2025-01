Meteo, tempo variabile sulla Liguria: nel savonese possibili piovaschi sparsi e fiocchi di neve in Val Bormida

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 19 gennaio, tra notte e prime ore del mattino sono previste deboli precipitazioni in risalita dal Mar Ligure interesseranno il centro-ponente, specie interno; in tale contesto, non sono esclusi fiocchi di neve fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali ed oltre i 1200 metri sulle Alpi Liguri. Nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite associate ovunque, fatta eccezione per residui annuvolamenti sul ponente interno.

Nel corso del pomeriggio nuovo generale incremento della copertura nuvolosa e, in serata, si ripresenteranno dei piovaschi sparsi; possibili fiocchi di neve oltre i 500-700 metri in Val Bormida, a quote più elevate tra Val d’Orba e Valle Stura.

