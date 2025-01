Pio Esposito: “Oggi abbiamo dato una risposta all’ultimo periodo. Sogno di riportare lo Spezia in A”

Ha la sciarpa della Curva al collo, raccolta e indossata dopo che a fine partita i pochi presenti nel settore ospiti del ‘Dei Marmi’ gliel’hanno lanciata in campo. Pio Esposito è ancora una volta l’uomo derby, segna un’altra doppietta alla Carrarese e vola a undici centri in Serie B, nuovo capocannoniere del campionato. “Uno vede il risultato e pensa sia stata facile. È la prima sconfitta della Carrarese in casa sua, siamo venuti qua e abbiamo fatto vedere cosa siamo. Dedichiamo la vittoria ai tifosi, mi è dispiaciuto molto non fossero qui”, spiega il capocannoniere dello Spezia. “Non nascondo che le ultime tre partite sono state un po’ pesanti a pensare a questo decimo gol perché ci pensavo, ma quella di oggi è la dimostrazione della crescita che ho avuto rispetto all’anno scorso. Non mi sono fatto prendere dalla delusione, ho l’obiettivo ben chiaro: riportare lo Spezia dove merita, sogno di portarlo in Serie A”.

Uno Spezia che aveva raccolto solo due punti nelle ultime tre partite, vedendo scappare Sassuolo e Pisa in classifica. Ma la squadra non ha mai vacillato:“La risposta sta nella partita di oggi. Nelle ultime tre partite non eravamo riusciti a vincere, ma le partite vanno viste e analizzate. Non meritavamo i pareggi con Mantova e Juve Stabia, siamo stati forti a rispondere”, racconta. “Sono un ragazzo giovane ma non mi sento un ragazzino. Ho fatto 40 partite l’anno scorso, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Non penso di essere il ragazzino al primo anno di esperienza e sono molto orgoglioso del percorso che stiamo facendo. Quest’estate ho scelto Spezia anche se avevo altre possibilità e ne sono sempre stato convinto”.

