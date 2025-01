Rapallo: Emiliani, una città a due passi dal centro con 5 impianti sportivi all’aperto e larghi piazzali

Il complesso degli Emiliani, situato a monte della ferrovia di Rapallo e compreso tra la caserma della Guardia di Finanza e quella dei Carabinieri, cuba 8.500 metri quadrati. A impressionare però è lo spazio esterno con cinque impianti sportivi, ampi piazzali, giardini. La proposta di Armano Ezio Capurro, convinto che il Comune debba acquistare l’intero lotto, ad un prezzo sceso a quattro milioni, sembra obbligatoria. Per due motivi: soddisfare tutte le esigenze del Comune e delle associazioni sportive e non; evitare che un domani, con nuove giunte e complici le leggi regionali, il complesso possa trasformarsi in seconde case.

Il sindaco Elisabetta Ricci sensibilizzata da Capurro, ha visitato questa città nella città, ha parlato con la direzione nerviese degli Emiliani, si è convinta che l’acquisto, pur non essendo inserito nel proprio programma, è un affare per la città e per l’area a monte della ferrovia. Ricci, come già riportato da Levante News, ha affidato ai consiglieri Salvatore Alongi, Mentore Campodonico e Andrea Rizzi un mandato esplorativo per capire se e come l’operazione acquisto sia possibile. Alcuni hanno fatto notare come sarebbe stato corretto inserire anche un consigliere di opposizione: Armando Ezio Capurro sarebbe stato l’ideale. Quanto a capire come il Comune possa indebitarsi per acquisire il complesso, progettare la riqualificazione (secondo le accertate esigenze e priorità del Comune) e attuare i lavori, secondo molti la persona ideale è il dirigente Antonio Manfredi. Staremo a vedere.

