Rapallo: “Ipotesi asilo nido al San Girolamo anziché nel parco Casale”

Da Gaia Mainieri consigliere comunale Rapallo

Mi hanno segnalato una situazione che credo meriti la massima e tempestiva attenzione da parte del Sindaco e della Giunta Comunale alla luce dei lavori prossimi ad iniziare per edificare l’asilo nido nel parco Casale.

L’asilo nido San Girolamo sito in via Baisi non lontano dall’area oggetto della prossima costruzione dell’asilo “nuovo”, ospita un nido privato, una scuola d’ infanzia ed una scuola primaria parificata. Dalle notizie pervenute , pare l’asilo nido necessiti di minimi lavori di adeguamento e relativi costi (che le religiose non sanno se intraprendere in considerazione del loro personale sempre più’ esiguo ed anziano).

In questa situazione di estrema incertezza sul futuro prossimo dell’istituto San Girolamo, pare certo che il prossimo anno scolastico non prenderà’ il via la prima elementare, probabilmente per la consapevolezza di avere difficoltà’ a poter garantire poi continuità negli studi dei nuovi iscritti.

Alla luce di questa situazione pare urgente prendere contatti con l’istituto per trarre osservazioni ed opportune conclusioni: se venisse a chiudersi il nido privato, il nuovo asilo previsto nel parco sarebbe sufficiente per le richieste che si verrebbero a creare? E soprattutto non sarebbe meglio utilizzare un immobile già’ esistente e storico ed amato dalle famiglie di Rapallo piuttosto che iniziare un lavoro che oltre alle quote finanziate dal pnrr ( ottenute sempre che si finisca nei tempi stretti previsti rispettando le scadenze, cosa difficile per i cantieri cittadini) comportera’ un esborso che alla fine rischierà’ di superare , di centinaia di migliaia di euro? E per avere un asilo nido che rischierebbe peraltro di non essere in grado di soddisfare le nuove richieste? Si legge inoltre dell’ interesse dell’amministrazione comunale per l’Istituto Emiliani. In considerazione di ciò’, della situazione dell’istituto San Gerolamo che pare prevedere una prossima chiusura e quindi della elevata disponibilità’ di edifici scolastici e relative aule, sembra importante ed urgente ancor più’ riconsiderare l’opportunità’ di edificare nuovi edifici a fini scolastici nel parco Casale.

Si potrebbe ad esempio contribuire a mettere a norma il nido dell’istituto San Gerolamo e pagare all’attuale gestione un affitto coperto dalle rette od altre soluzioni che tecnici potranno valutare. L’istituto prevede refettori, cortili interni, campetto da calcio, orto, numerose aule e terrazzi gommati protetti: un sogno per i nostri bambini senza necessità’ di mettere nuovo cemento nella nostra città’.

Gaia mainieri come consigliere comunale con l’appoggio di tutto il partito UDC invita l’amministrazione ad una riflessione ed a un tavolo di confronto con Curia ed IstitutoSan Gerolamo per valutare l’opportunità’ di inserire li l’asilo nido coprendo le carenze per le quali si sarebbe edificato quello dentro al parco casale.

