Recco: Alberto Balletto nuovo sdegretario del Circolo Pd della Valle del Tempo

Oggi 19 gennaio 2025 si è svolto il Congresso del Circolo PD di Recco, Avegno e Uscio, per il rinnovo delle cariche del Circolo. Il Congresso ha visto la presenza di Simone D’Angelo, Segretario Territoriale; Luca Pastorino, Parlamentare PD, e Alberto Pandolfo neo Parlamentare PD. La seduta ed il voto sono stati presieduti da Maria Diena, già Sindaco di Recco.

In apertura il Segretario uscente Gianluca Musante ha tratteggiato la storia degli ultimi anni di vita del Circolo che ha visto l’impegno di tutti i partecipanti, purtroppo non ripagati nelle ultime elezioni amministrative.

Si è passati poi all’esposizione delle linee programmatiche del candidato alla segreteria Alberto Balletto, che ha esposto dapprima le tematiche politico-amministrative da affrontare in futuro, quindi la nuova organizzazione interna al partito.

È seguito un fruttuoso dibattito in cui per primo ha preso la parola l’On. Pandolfo, che ha apprezzato il lavoro svolto e garantito il supporto per il futuro.

Il Segretario D’Angelo quindi ha analizzato la situazione attuale ed esposto i passaggi che saranno svolti per giungere ad esprimere il candidato Sindaco di Genova, la cui elezione è prevista per la prossima primavera.

L’On. Pastorino ha riportato le tematiche e le dinamiche parlamentari attuali.

Quindi sono seguiti numerosi interventi da parte dei presenti che hanno messo in luce punti di forza e di debolezza del Circolo, proponendo nuove tematiche politico-amministrative da portare avanti nel prossimo futuro.

Infine si svolto il voto che ha portato alla proclamazione del nuovo Segretario, Alberto Balletto, e dei nuovi membri del direttivo: Paola Angeloni, Andrea Balletto, Gabriella Campomenosi, Alessandro Croce, Liliana Castagnola, Gianluca Musante, Anna Oneto, Luciano Port, Alessandro Tanzini.

